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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انقطاع الإنترنت الأرضي.. فودافون توجه رسالة لعملائها

صدى البلد

أرسلت شركة فودافون رسائل نصية إلى بعض العملاء بخصوص انقطاع الإنترنت الأرضي. 

جاءت نص الرسائل :عزيزي عميل Vodafone Home DSL, يرجى العلم أنه يوجد انقطاع  في خدمة الإنترنت المنزلي في بعض المناطق بشكل مؤقت نتيجة لعطل فني من جهة مزود خدمات الخط الأرضي وذلك خارج عن إرادتنا.

وجاري العمل مع مقدم خدمة الخط الأرضي لحل المشكلة في أقرب وقت.. شكرا لتفهمكم.

المصرية للاتصالات: عودة خدمة الإنترنت بكامل طاقتها خلال ساعات

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت

 

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية؛ نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

 

 وقام فريق العمل بإصلاح العطل وجار استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

 

يذكر أن عددا من العملاء بمناطق متنوعة تأثروا بشكل مفاجئ بهذا الإجراء.

فودافون الانترنت Vodafone Home DSL عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت

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