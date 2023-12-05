انقطاع الإنترنت الأرضي.. فودافون توجه رسالة لعملائها

أرسلت شركة فودافون رسائل نصية إلى بعض العملاء بخصوص انقطاع الإنترنت الأرضي.

جاءت نص الرسائل :عزيزي عميل Vodafone Home DSL, يرجى العلم أنه يوجد انقطاع في خدمة الإنترنت المنزلي في بعض المناطق بشكل مؤقت نتيجة لعطل فني من جهة مزود خدمات الخط الأرضي وذلك خارج عن إرادتنا.

وجاري العمل مع مقدم خدمة الخط الأرضي لحل المشكلة في أقرب وقت.. شكرا لتفهمكم.

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية؛ نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وقام فريق العمل بإصلاح العطل وجار استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

يذكر أن عددا من العملاء بمناطق متنوعة تأثروا بشكل مفاجئ بهذا الإجراء.