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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات حازمة.. قلق بالغ في البيت الأبيض بسبب الهجوم الإسرائيلي بجنوب غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، بأن البيت الأبيض يشعر بقلق عميق بشأن تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة.

وأوضحت “سي إن إن”، أن “المحادثات بشأن تجنب تكرار ما فعلته إسرائيل في شمال غزة بالجنوب كانت صعبة وحازمة”.

وذكرت نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن “البيت الأبيض حريص على تجنب أي مواجهة علنية مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية”.

وزير الخارجية الأردني يحذر من همجية العدوان الإسرائيلي في غزة

بيان عاجل من حماس بشأن عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن العمليات العسكرية في شمال غزة بعيدة عن الاكتمال والقوات البرية لم تدخل إلى معاقل حركة حماس الفلسطينية.

وأوضحت “واشنطن بوست”، نقلا عن مصدر استخباري إسرائيلي، أن “ثلث مدينة غزة خارج عن سيطرة القوات الإسرائيلية”.

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