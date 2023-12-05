عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب من تل أبيب..وفد فرنسي يزور المنطقة لخفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

ماكرون ونتنياهو
ماكرون ونتنياهو

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن وفدا رسميا من فرنسا، سوف يصل المنطقة، ويزور إسرائيل غداً الأربعاء في محاولة لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، و"إجبار" حزب الله ولبنان على نقل قواتهما من الحدود مع إسرائيل دبلوماسيا وتجنب الحرب.

ووفقا للصحيفة فإنه من المتوقع أن يجتمع الفريق الدبلوماسي الفرنسي مع نظرائه في إسرائيل لمناقشة سبل فرض تنفيذ القرار 1701 لنقل مقاتلي حزب الله من الحدود مع إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، تدخلت فرنسا في القضية بناء على طلب وزير الخارجية إيلي كوهين الذي قال لنظرائه في فرنسا ودول أخرى إنه إذا لم ينجح النشاط الدبلوماسي فإن إسرائيل ستضطر إلى القيام بعمل عسكري لإخراج القوة المقاتلة من حدودها.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مرة أخرى، الخميس، اللذين قررا تشكيل فرق موازية لمراقبة عملهما.

في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى وصول رئيس المخابرات الفرنسية برنارد إيمييه إلى لبنان اليوم، وقالت إنه التقى بممثلي الحكومة اللبنانية في محاولة لبحث كيفية الضغط على حزب الله لاحترام قرار مجلس الأمن 1701.

وأوضحت الصحيفة أن فرنسا تحركت بشكل بارز بالمنطقة في الأسبوع الماضي بعد أن أوضحت إسرائيل نواياها عبر القنوات الدبلوماسية: نشاط دولي مشترك أو نشاط عسكري لإسرائيل لحماية حدودها.

والتقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع الماضي، مع كبار المسؤولين في لبنان، بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان وقائد القوات اللبنانية. 

وحذر محمد رائد من "الخطر الجسيم" الذي يلوح في الأفق على لبنان، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتنفيذ القرار 1701 كما هو مطلوب.

وقالت الصحيفة إن بدء عمل الفريق الفرنسي في إسرائيل سيكون أول إجراء مهم تتخذه باريس ضد حزب الله.

وأضافت أن الجهود الدولية تبذل بدعم من الولايات المتحدة، التي تتمنى أيضاً ألا تكون إسرائيل على جبهة نشطة أخرى، مشيرة إلى أن رغبة معظم الدول الغربية المنخرطة في ما يحدث في الشرق الأوسط  هي منع حدوث انفجار سياسي كبير خارج الساحة في غزة.

فرنسا إسرائيل وفد رسمي من فرنسا حزب الله لبنان الحدود اللبنانية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

ترشيحاتنا

"إذلال الجيش الإسرائيلي".. واقعة صادمة لقائد أركان القوات في اجتماع مجلس الحرب..تفاصيل

بيان مشترك من السعودية وقطر بشأن الصراع في غزة

مفاجآت طوفان الأقصى مازالت تتفجر| القصة الكاملة لجاسوس حماس داخل جيش الاحتلال.. ضربة لإسرائيل

زيلينسكي يلغي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة

يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب: عاوز يسود عيشة الناس

صيغة التشهد الصحيحة في الصلاة.. احذر لا تصح العبادة إلا به


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

هل كثرة أمراض السرطانات لها علاقة بتغير المناخ.. دراسة تكشف مفاجأة

لا تتغافل عنها.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ