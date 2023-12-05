عاجل|إغلاق طريقي مرسى علم- إدفو وبرنيس بسبب تدمير السيول لجزء من مسار السيارات

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر ) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / ادفو عند كم ٣٥ ، كم ٥٥ اتجاه إدفو بالاضافة الى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم ٧٠ أبو غصون جنوب مرسى علم.

وأضافت انه على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق (مرسى علم / إدفو ) ، وغلق طريق (مرسى علم / برنيس) كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء اعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.