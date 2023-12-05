وكيل الأزهر الشريف يجري جولة على معهد الكويت النموذجي.. صور

تفقد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري، اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، معهد الكويت الأزهري النموذجي.

حضر الجولة، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد سليمان، مدير إدارة الاعتماد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والشيخ فواز عابد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، ومدير عام جودة التعليم برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، ومدير عام رياض الأطفال، ومدير عام التعليم النموذجي، ومدير عام شئون القرآن الكريم.

وخلال الزيارة، حضر الوكيل والمرافقون طابور الصباح لمرحلة رياض الأطفال، وتفقدوا خلال الزيارة قاعات رياض الأطفال، وأثنوا على جهود المعلمات والقائمين بالعمل بالمعهد، مشيرين إلى بعض الملاحظات.

كما تفقد وكيل الأزهر، منطقة الالعاب المنشأة حديثًا، ووجه الإدارة الهندسية بالمنطقة لتوفير كل وسائل الأمان للأطفال، مؤكدا أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا برياض الأطفال، باعتبارها اللبنة الأولى في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة، وأن معهد الكويت الأزهري النموذجي يسير في هذا الاتجاه، حيث يسعى إلى تقديم تعليم متميز لأطفالنا، يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأعرب وكيل الأزهر، عن تقديره لجهود القائمين على معهد الكويت الأزهري النموذجي، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب للحفاظ على مستوى الأداء المتميز.

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