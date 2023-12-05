أمانة المرأة بمستقبل وطن كفر الشيخ تنظم مؤتمرا لدعم السيسي.. صور

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، مؤتمراً بقصر الثقافة بمدينة كفر الشيخ، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لتولى فترة رئاسية جديدة للحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان واستكمال المشروعات التنموية.

جاء ذلك بحضور، المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب وهم: اللواء سعيد عمارة والنائب السيد شمس الدين، والدكتورة منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي.

أعرب المتحدثون فى المؤتمر عن ثقتهم فى مشاركة المرأة بكثافة فى الانتخابات كعادتها فى جميع الاستحقاقات على مدى التاريخ وليس فى الانتخابات المقبلة فقط فالكل يعرف دور المرأة فى مساندة الدولة والرئيس السيسى تحديداً منذ توليه المسئولية والمرأة المصرية دائماً فى المقدمة.

أكدت غادة النحاس أمينة المرأة بالمحافظة، أن المرأة فى الحزب وفى محافظة كفر الشيخ تحديداً كما باقى المحافظات ستثبت للعالم كله قوتها وأصالتها فى نفس الوقت لرد الجميل للرئيس الذى قدم الكثير للمرأة المصرية بداية من تقلدها العديد من المناصب فأصبحت وزيرة ومحافظا ومستشارا وغيرها، مروراً بتخصيص نسبة مقاعد جيدة فى مجلس النواب، وغيرها من المزايا التى تمتعت بها المرأة فى عهد الرئيس السيسي.



أشارت النحاس إلى أن أيام 10 و11و 12 تمثل للمرأة أيام رد الجميل وسنذهب جميعاً إلى لجان الانتخابات لنقول نعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى مؤكدة أن كفر الشيخ ستكون بمشيئة الله أعلى نسبة تصويتاً للمرأة ونحن جميعا خلف الدولة وخلف الرئيس.

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