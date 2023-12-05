شباب كفر الشيخ تختتم تدريبات برنامج مشواري بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات.. صور

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فعاليات تدريب برنامج "مشواري"، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، بمشاركة 45 متدرباً، بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المستفيدين تم تدريبهم على مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي وغير اللفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم، حضر ختامه الدكتور رضا إبراهيم صالح، عميد المعهد، الدكتور أحمد فتوح رضوان وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب.

قدم الجلسات التدريبية حسن الدسوقي، مدرب برنامج مشوارى ومنسق التدريب بالمحافظة وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي تمكين الشباب من التعرف على الهوية والأهداف وكيفية الوصول اليها وكيفية اتخاذ القرار، واكتشاف الذات في إطار إلاعداد لتغير مفاهيم ثقافه العمل الحر والدخول إلى سوق العمل.

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