كفر الشيخ .. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في دسوق وسيدي سالم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تعليمات القيادة السياسية بالتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وأسفرت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء يوسف، عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة قيراطين و6 أسهم، بقرى محلة أبو علي، أبو مندور، شباس الملح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قرية منشأة عباس، على مساحة 1354 متراً مربعاً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.