كفر الشيخ .. انطلاق أولى فعاليات المشروع الثقافي للوعي البيئي للمناطق الجديدة الآمنة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، انطلاق أولى فعاليات المشروع الثقافي للوعي البيئي للمناطق الجديدة الآمنة، بمدرسة سعد زغلول الابتدائية.



جاء ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة.

يأتي ذلك لنشر الوعي الثقافي بقرى محافظة كفر الشيخ وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج والدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

وتضمنت الفعاليات إجراء حوار عن المشروعات القومية والتوعية بمشاركة الأطفال مع الأسرة للعملية الانتخابية "ابنِ مستقبلك" قدمته الدكتور جيهان حسن وتناولت الحديث عن أهم الإرشادات والمفاهيم للوعي بالبيئة.

كما أقام محمد السباعي، مدير مدرسة سعد زغلول حواراً تربوياً عن مشاركة التعليم في الوعي البيئي وزراعة الأشجار المثمرة في المدرسة، ودور المدرسة في الوعي البيئي من خلال تطبيقات ومحاكاة تفاعلية للأطفال في نظافة البيئة.

وشهدت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الورش منها ورشة عمل مجلة إرشادية بعنوان الحفاظ على البيئة مع شرح أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري وسبل الوصول لبيئة نظيفة تنفيذ سهام محمد، وورشة علم مصر بالخرز الملون لـ 35 طفلاً وطفلة بمدرسة سعد زغلول.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفرالشيخ، وأسماء الشامى، مدير إدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة كفرالشيخ والمخرج محمد العافي مسؤول المسرح بفرع ثقافة كفر الشيخ.

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