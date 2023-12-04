عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كفر الشيخ .. انطلاق أولى فعاليات المشروع الثقافي للوعي البيئي للمناطق الجديدة الآمنة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، انطلاق أولى فعاليات المشروع الثقافي للوعي البيئي للمناطق الجديدة الآمنة، بمدرسة سعد زغلول الابتدائية.

تكليف أحمد الشهاوي مديراً عاماً لـ ثقافة كفر الشيخ

بدعم تحيا مصر.. جامعة كفر الشيخ تدشن فعاليات دكان الفرحة |صور


جاء ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة.

يأتي ذلك لنشر الوعي الثقافي بقرى محافظة كفر الشيخ وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج والدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

وتضمنت الفعاليات إجراء حوار عن المشروعات القومية والتوعية بمشاركة الأطفال مع الأسرة للعملية الانتخابية "ابنِ مستقبلك" قدمته الدكتور جيهان حسن وتناولت الحديث عن أهم الإرشادات والمفاهيم للوعي بالبيئة.

كما أقام محمد السباعي، مدير مدرسة سعد زغلول حواراً تربوياً عن مشاركة التعليم في الوعي البيئي وزراعة الأشجار المثمرة في المدرسة، ودور المدرسة في الوعي البيئي من خلال تطبيقات ومحاكاة تفاعلية للأطفال في نظافة البيئة.

وشهدت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الورش منها ورشة عمل مجلة إرشادية بعنوان الحفاظ على البيئة مع شرح أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري وسبل الوصول لبيئة نظيفة تنفيذ سهام محمد، وورشة علم مصر بالخرز الملون لـ 35 طفلاً وطفلة بمدرسة سعد زغلول.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفرالشيخ، وأسماء الشامى، مدير إدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة كفرالشيخ والمخرج محمد العافي مسؤول المسرح بفرع ثقافة كفر الشيخ.

IMG-20231204-WA0196
IMG-20231204-WA0196
IMG-20231204-WA0197
IMG-20231204-WA0197
IMG-20231204-WA0195
IMG-20231204-WA0195
IMG-20231204-WA0194
IMG-20231204-WA0194
IMG-20231204-WA0193
IMG-20231204-WA0193
IMG-20231204-WA0192
IMG-20231204-WA0192
IMG-20231204-WA0191
IMG-20231204-WA0191
IMG-20231204-WA0189
IMG-20231204-WA0189
IMG-20231204-WA0190
IMG-20231204-WA0190
الاحتباس الحراري الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الكيلاني وزيرة الثقافة الوعي الثقافي الوعي البيئي ثقافة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ .. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في دسوق وسيدي سالم

ورشة عمل لتدريب الفتيات على صناعة المجسمات بكفر الشيخ.. صور

برنامج تدريبي للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

بدعم تحيا مصر.. جامعة كفر الشيخ تدشن فعاليات دكان الفرحة |صور

4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

ضبط 723 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة مخبز بلدي بكفر الشيخ

إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية في دسوق بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024.. صور

ترشيحاتنا

شبورة مائية.. هيئة الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

القيادة المركزية الأمريكية: استهداف قواعدنا في سوريا بـ15 صاروخا من داخل العراق

رضا حجازي: اهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعليم غير مسبوق

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول| ما هي؟

وزير التربية والتعليم: الرئيس السيسي وجه بتعيين 150 ألف معلم

وداعًا أرقام الهواتف.. واتساب WhatsApp يستعد لتغيير كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم العروسة.. مفيدة شيحة تثير الجدل بفستان لافت من خطوبة ابنتها

جوليا روبرتس تخرج عن صمتها بشأن حبيبها السابق.. ماذا قالت؟

بعد المقاطعة.. طريقة عمل غسول الفم الطبي

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ