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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً باليوم العالمي للتطوع.. «شباب كفر الشيخ» يزرعون الأشجار ويجملون الحوائط |صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك 50 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع، من مراكز شباب بيلا بكفر الشيخ، احتفالات اليوم العالمي للتطوع، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن اليوم العالمي للتطوع يمنح الفرصة للشباب لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركته في التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أن فرق أندية التطوع، قاموا بأعمال النظافة والدهانات وزراعة الأشجار في جو يملؤه المرح والرغبة في المساهمة المجتمعية كتطوع منهم وإرساء نموذج حي للاهتمام بشوارعنا وأحيائنا.

تأتي احتفالات اليوم العالمي للتطوع بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد منسق النشاط التطوعي بالمديرية، ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا وفريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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