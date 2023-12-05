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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمود فوزي: نثق بقدرة المصريين على الاختيار الجيد للمرشح الرئاسي في الانتخابات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن أولويات مرشحنا في الانتخابات الرئاسية الاهتمام بملف المصريين في الخارج.

وأوضح رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي -في مقابلة خاصة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون تي في" تقديم الإعلامية لميس الحديدي مساء اليوم الثلاثاء- أنه تم استهداف الوصول للشباب من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهودا كبيرة في تيسير إجراءات العملية الانتخابية في الخارج، مؤكدا ثقته في قدرة المصريين على الاختيار الجيد للمرشح الرئاسي في الانتخابات.

وأعرب عن تقديره واحترامه لجميع المرشحين، لافتا إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي استلم البلد في عام 2014 وكانت تعاني من عدد من الأزمات أهمها الإرهاب وضعف مؤسسات واقتصاد ضعيف واحتياطي نقدي متراجع.

استعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب

وقال المستشار محمود فوزي "اليوم وبعد مرور ما يقرب من 10 أعوام بينت جميع المؤشرات إلى تحسن كبير في معدلاتنا الاقتصادية وتم استعادة المؤسسات وتم القضاء على الإرهاب وكل ذلك كان له ثمن".

وبشأن تخفيض الإنفاق وتوجيه التبرعات لغزة، قال إن تخفيض الإنفاق لم يكن قرار الحملة ولكنه توجيه صدر من المرشح عبد الفتاح السيسي وتم الالتزام به ولم يكن لأسباب اقتصادية ولكنه كان لأسباب إنسانية لأن الأولى بكل هذه النفقات هي القضية الفلسطينية.

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