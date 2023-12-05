بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الوافل الهولندي

الوافل الهولندي، هو واحد من أشهر أنواع الكوكيز في وصفات المطبخ الهولندي، عبارة عن وافل محشي بالكراميل أو النوتيلا وغيرها من الحشوات المختلفة.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الوافل الهولندي، وهي من الحلويات العالمية، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الوافل الهولندي

طريقة عمل الوافل الهولندي

مقادير طريقة عمل الوافل الهولندي :

120 جرام زبدة مذابة

30 جرام حليب سائل

1 بيض

¼ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 رشّة قرفة

65 جرام سكر

3 ملعقة صغيرة خميرة فورية

250 جرام دقيق

1 كوب نوتيلا للحشو

طريقة عمل الوافل الهولندي :

_ نضع في وعاء كبير كل من: الزبدة المذابة، الحليب السائل، البيض، الفانيليا السائلة، القرفة.

_ ضاف بعد ذلك: السكر، الخميرة الفورية ونمّزج جميع المكوّنات مع بعضها البعض.

_ يضاف الدقيق إلى مزيج الزبدة ونعّجن جميع المكوّنات حتى تتشكّل لديكِ عجينة.

_ نغطّي العجينة بكيس نايلون ونتّركها ترتاح لمدة 40 دقيقة ثم نقطّعها إلى كرات متساوية.

_ نشغّل ماكينة الوافل ثم نضع بداخلها كرة العجينة، ونغّلقها عليها الماكينة حتى تنّضج وتأخذ شكلًا مميّزًا، ثم نقطّع الوافل وهي ساخنة بقطّاعة العجين إلى دوائر متساوية، ونتّركها جانبًا.

_ نقّطع قطع الوافل إلى نصّفين باستخدام السكين ثم نحّشيها بالنوتيلا، ونغّلقها مرّة أخرى.