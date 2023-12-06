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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعتزم إطلاق هاتفها Galaxy S23 FE بالأسواق الأوروبية في هذا الموعد

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتفها Galaxy S23 FE الشبابي في الأسواق الأوروبية يوم 8 ديسمبر المقبل، وذلك بعد إطلاقه لأول مرة في الأسواق الآسيوية في شهر أكتوبر الماضي. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن Samsung France أوضحت أن هاتف Galaxy S23 FE سيبدأ إطلاقه بالفعل بدءًا من يوم 8 ديسمبر، كما سيصدر الهاتف بمعالج من نوع Exynos 2200 من تصنيع سامسونج. 

 

ويعد هاتف Galaxy S23 FE المخصص للشباب والفئة المتوسطة هو النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S23 حيث بدأت سامسونج في إطلاق هذه الفئة منذ عام 2020، إلا أنها توقفت عن إطلاقها نهاية العام الماضي بسبب أزمة نقص الرقائق. 

 

وحصل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

ويقدّم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية، كما يوفر ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام،  وتخزين بسعة 256 جيجابايت.

 

 

 

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