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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ترامب .. بايدن يكشف مفاجأة عن ترشحه لولاية ثانية

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه "غير واثق" من أنه كان سيسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية لو لم يخض سلفه السابق دونالد ترامب الانتخابات لعام 2024.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بايدن في حفل لجمع التبرعات لحملته لعام 2024 خارج بوسطن: "إذا لم يترشح ترامب، فلست متأكدًا من أنني كنت سأترشح".

وأضاف "لا يمكننا أن نسمح له بالفوز".

وقدّم “بايدن” ــ الذي واجه مخاوف من قبل الناخبين بسبب عمره ـــ نفسه على أنه أفضل مرشح للتغلب على ترامب في انتخابات 2024.

كما وصف الرئيس الأمريكي ترامب بأنه تهديد قاتل للأمة، لافتًا إلى أنه بنى حملته حول الدفاع عن حريات الأمريكيين التي يقول إن "متطرفي MAGA" أو "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" يحاولون تجريدها منها.

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