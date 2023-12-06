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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. ضبط 28 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز بيلا

مخابز
مخابز

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في هذا الشأن.

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شارك في الحملة أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المدينة، ورؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضراً للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات عبارة عن 16 محضر نقص وزن، 9 محاضر عدم نظافة، 3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لكل مخالفة علي حدة.

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