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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لفطور سريع.. طريقة عمل كيك الفيمتو

طريقة عمل كيك الفيمتو
طريقة عمل كيك الفيمتو

تعتبر طريقة عمل كيك الفيمتو، من وصفات المطبخ الخليجي اللذيذة والبسيطة، والتي يفضلها للكبار والأطفال، ويمكن تحضير هذه الوصفة بمكونات سهلة من منزلك وبأقل التكاليف.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيك الفيمتو، وهي من الحلويات الخليجية، والتي بمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كيك الفيمتو

 

طريقة عمل كيك الفيمتو

 

مقادير طريقة عمل كيك الفيمتو :

5 أكواب دقيق أبيض

8 حبات بياض البيض

1 كأس سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

4 ملعقة كبيرة باكينج بودر

1½ كأس ماء

½ كاس زيت

3 ملعقة كبيرة فيمتو

 

طريقة عمل كيك الفيمتو :

_ في خلاط كهربائي، يضاف الدقيق والسكر والباكينج بودر والملح أولاً، ونحركهم قليلاً حتى يتجانس الخليط جيداً.
_ يضاف البيض والزيت والماء تدريجياً أثناء مزج الخليط برفق.
_ نتأكد جيداً من قوام الخليط إذا أصبح بالشكل المطلوب يضاف إليه الفيمتو ليكسب الخليط اللون الأحمر.
_ ندهن قاع صينية الخبز بالزبدة ثم نسكل الخليط، وندخله الفرن على حرارة عالية 220 درجة مئوية.

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