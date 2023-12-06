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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

شريهان
شريهان

أثارت الفنانة شريهان حالة من الجدل الواسع بعد إعلان رفضها التام للاحتفال بعيد ميلادها سواء مع أسرتها أو عشاقها من الجمهور المحب لاعمالها وذلك بسبب الأحداث المؤسفة التى تشهدها فلسطين من إبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

موقف شريهان لم يكن الأول حيث سبقه كل من حميد الشاعرى ولبلبة حيث رفضا الاحتفال بعيد ميلادهما أيضا وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

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شريهان

ونشرت شريهان تدوينة عبر حسابها على موقع إكس نصها: «لا أريد أبدًا مضايقتكم وتحديدًا فى هذا اليوم و(الذى أصبح يومكم)، وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعًا فى التواصل، ولكن معذرة وسامحونى، أخجل من أى أنواع من الاحتفال حاليًا ولو حتى لمجرد ساعات محدودة فى هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسى».

وتابعت شريهان : «رسائلكم جميعاً غالية، ولكنها فى وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمرى التى عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت، سواء مع أسرتى وعائلتى الكبيرة، أو أسرتى وعائلتى الصغيرة، وهى أنتم، محبو شريهان، (الشريهانيون) كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم، وأنا سأظل أكثر من متشرفة».

شيريهان

وأوضحت: «سامحونى فما تبقى لى هو عدم التناقض، وقلبى وعقلى لا يستوعبان ما يحدث فى العالم، وأنفاسى الأخيرة التى سأقابل بها ربى ومعها رفض إبادة الشعب الفلسطينى، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدنى الفلسطينى فى غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسرى وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقى والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطينى واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطورى الذى كان عظيما وسيبقى إلى الأبد».

واختتمت كلامها قائلة: «ولا يوجد عندى أمل فى غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض فى وقتنا هذا، لعالمنا هذا، لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية. سامحوني».

حميد الشاعرى

اما الفنان حميد الشاعرى قرر أن يصدر بيانا صحفيا يرفض فيه الاحتفال بعيد ميلاده بسبب أحداث غزة المؤسفة.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنان حميد الشاعري بيانا صحافيا كشف من خلاله عن رفض الفنان الاحتفال بعيد ميلاده بسبب الأحداث الجارية حالياً في قطاع غزة.

حميد الشاعرى

وجاء في بيان مكتب الشاعري: “الكابو رافض الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، تضامناً مع القضية الفلسطينية، وتعاطفاً مع الشعب الفلسطيني، ودعماً لحقوق أهالي قطاع غزة، ورفضاً لمجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين في القطاع”.

وأضاف البيان: “تواصل الشاعري مع أصدقائه المقربين منه خلال الساعات القليلة الماضية، وفريق عمله وأسرته، وطالبهم بعدم مفاجأته والاحتفال بعيد ميلاده، إذ اعتادوا على ذلك خلال السنوات الماضية، وكان حفل عيد ميلاد حميد الشاعري يتصدّر التريند ويشغل رواد السوشيال ميديا، لما فيه من حضور طاغٍ لعدد كبير من نجوم الفن، بالإضافة الى “فانز” حميد من محافظات مصر المختلفة والدول العربية أيضاً”.

لبلبة

بينما رفضت الممثلة المصرية لبلبة الإحتفال بعيد ميلادها، كما رفضت تلقي التهاني، وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

وقالت لبلبة: "مبعملش عيد ميلادي ومبحتفلش بأي حاجة في الظروف الصعبة والقاسية اللي بيمر بها أهالي غزة".

لبلبة
الفنانة شيريهان حميد الشاعرى شيريهان شريهان الفنانة لبلبة

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