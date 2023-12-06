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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهالي الأسرى الإسرائيليين يوجهون طلبا عاجلا لـ حكومة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين، طالبوا مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بالتحرك بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الأسرى فوراً.

وجاء في مضمون الرسالة التي بعث بها أهالي الأسرى إلى أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي أن "ما لا يقل عن ثلث الأسرى يعانون من أمراض كامنة تتطلب علاجا طبيا منتظما. ويعاني العديد من المختطفين من إصابات أصيبوا بها أثناء الاختطاف أو بعده، بما في ذلك طلقات نارية وبتر أطراف".

وأوضح أهالي الأسرى أنهم تلقوا معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية للمحتجزين وأن حياتهم في خطر.


وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن إعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ نتنياهو عائلات المحتجزين أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعا الآن.

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