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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: 178 مليون جنيه لتطوير منظومة تدريب وتأهيل الشباب لمهن المستقبل

صدى البلد

قالت وزارة العمل اليوم الأربعاء: إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ 178 مليوناً و500 ألف جنيه، وذلك على منظومة التدريب والتأهيل، وأن الصندوق مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

وأكدت الوزارة اتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.              

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التدريب برئاسة حسن شحاتة وزير العمل ، المُنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه .

وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على المجلس عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.           

وأكد الوزير  أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات  الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.       

 

وأكد أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع  في دعم خطط تدريب وتأهيل ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ، موضحاً التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".           

وأشار إلى أن الصندوق مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق : عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، واللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وممثل الوزارة، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي،  ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد حنفى عبد المنعم عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأحمد فاروق الدسوقى ممثل وزارة قطاع الأعمال العام .

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