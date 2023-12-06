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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين.. توضيح هام بخصوص اشتراك مشروع العلاج والأوراق المطلوبة

صدى البلد

كشف نقابة الصحفيين ، تفاصيل مهمة حول الاشتراك فى مشروع العلاج ، مضيفة أن الأوراق المطلوبة من أجل تجديد الاشتراك في المشروع كالآتي:

١- مطلوب فقط صورة بطاقة الصحفي  لتجديد مشروع العلاج، وتم إلغاء طلب شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للأسرة.

٢- مبلغ الزيادة في الاشتراك في مشروع العلاج ٧٥ جنيه فقط، أي أن الاشتراك أصبح ٣٢٥ جنيه وأي مبالغ تقال غير ذلك غير صحيحة، وبالمقابل تم زيادة الحد الأقصى لكل عضو بمبلغ ١١ ألف جنيه.

٣- تجديد اشتراك مشروع العلاج ٢٠٢٤  يحتاج فقط دفع اشتراك النقابة لعام ٢٠٢٣ وليس اشتراك النقابة ٢٠٢٤.

٤- متاح التقسيط بالخصم من البدل للصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات القومية، ومتاح التقسيط بالخصم من المعاش، ومتاح الإشتراك من خلال فوري والتوصيل للمنازل، وهناك فترة مسائية.

٥- لم تحدث أي زيادة في اشتراك الأساتذة الرواد بجدول المعاشات أو اشتراك الأرامل في مشروع العلاج للعام الجديد، وذلك تقديراً لشيوخ المهنة وأسر الأساتذة الذين فارقونا.

٦- كارت التخفيضات سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام بعد إعداد الآلية اللازمة لطباعته وتحديد الأقارب المستفيدين منه وإبلاغ الجهات العلاجية بالبدء في تنفيذه.

٧- العضوية في شركة إيدام مجانية لكل الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم وأشقائهم، وهناك مندوبين من الشركة متواجدين يوميا في النقابة لتفعيل العضوية.

٨- بخصوص شركة التأمين الخاصة، استقبلنا عرضاً من مصر للتأمين وجاري التفاوض مع الشركات الأخرى وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوصها فور الانتهاء منها.

٩- تم عمل معاينة لصيدلية التأمين الصحي في النقابة وجاري استعجال البدء في تشغيلها.

١٠- ابتداء من الأسبوع المقبل، ستكون هناك عروض مجانية للصحفيين داخل مقر النقابة من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وجهات طبية أخرى بالتعاون مع شركة إيدام، وستستمر هذه الفعاليات طوال السنة وسيتم الإعلان عنها تباعاً.

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نقابة الصحفيين.. توضيح هام بخصوص اشتراك مشروع العلاج والأوراق المطلوبة


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