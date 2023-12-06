عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تسلم "شيك" بمليون جنيه لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأولى بالرعاية 

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من جمعية الأورمان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لعدد 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الأورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

محافظ الشرقية يسلم كراسي متحركة لذوي القدرات والهمم


أوضح مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية أن خطة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة مؤكدا علي الاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

حضر المراسم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة وسيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

أسر الأولى بالرعاية أسر الأكثر احتياجا أكثر احتياجا الأسر الاولى بالرعاية الأكثر احتياجا الأولى بالرعاية الأورمان الجمعيات الأهلية التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

ترشيحاتنا

القباج: 33800 متطوع على مستوى الجمهورية لتوعوية وحماية الشباب من تعاطي المخدرات

عبدالله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز ..صور

قمة المناخ كوب 28.. قضايا تنتظر الحسم على طاولة قادة العالم| تقرير

الوطنية للانتخابات: 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية

الحكومة تعلن عن الشعاب المرجانية التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية

10 ملايين جنيه حرام.. أرباح بيع السكر في السوق السوداء شهريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

فيديو

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ