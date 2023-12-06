أورمان الشرقية تسلم "شيك" بمليون جنيه لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأولى بالرعاية 

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من جمعية الأورمان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لعدد 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.



ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الأورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.



أوضح مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية أن خطة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة مؤكدا علي الاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.



حضر المراسم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة وسيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.