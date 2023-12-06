الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض كيفية إتاحة التصويت لذوي الإعاقة| شاهد

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم توفير بطاقات اقتراع لذوي الإعاقة السمعية تشرح لهم كيفية القيام بالعملية الانتخابية، متابعًا أنه تم أيضًا توفير بطاقات بريل ونشرها على كافة اللجان الفرعية لذوي الإعاقة البصرية، وسيتم رصد إذا كانت اللجان تحتاج إلى مزيد من هذه البطاقات من خلال المتابعة لنتيح كافة التسهيلات لذوي الهمم التي تمكنهم من الانتخاب.



وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

