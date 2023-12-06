الكشف على 1809 مواطنين في قافلة علاجية بالدقهلية

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انه تم الكشف على 1809 مرضى خلال قافلة طبية علاجية يومي الاثنين والثلاثاء في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.



وقال " مكين " إن القافلة الطبية ضمت 11 عيادة منها 6 متنقلة ( 2 باطنة - 2 أطفال- نساء وتنظيم أسرة- جراحة ) والباقي داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.



وتم الكشف على 281 مواطن بعياد الباطنة ، و357 طفل بعيادة الأطفال، و138 بعيادة الجراحة، و 248 بعيادة الجلدية، و78 بعيادة الأسنان، و151 مواطنا بعيادة الرمد، و173 بعيادة الأنف والأذن، و 221 بعيادة العظان، و 144 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة.

كما تم إجراء 277 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 158 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 27 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.



IMG-20231206-WA0010

IMG-20231206-WA0011

IMG-20231206-WA0008

IMG-20231206-WA0005