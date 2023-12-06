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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من فرنسا بشأن مقتل جندي بالجيش اللبناني بسبب قصف إسرائيلي

فرنسا
فرنسا

استنكرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، حادثة مقتل جندي من الجيش اللبناني في قصف إسرائيلي على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، إنه على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع نشوب نزاع إقليمي لن يتعافى منه لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة العديسة جنوب لبنان.

وذكرت قناة المنار اللبنانية، أن عددا من جنود الجيش اللبناني سقطوا بعد استهداف إسرائيلي لموقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة في جنوب لبنان.

على جانب آخر، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه يعمل على تجنب لبنان حربا كبرى قد تحدث، لأن الصراع بين إسرائيل وحماس يؤدي إلى الخوف من تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف ميقاتي وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، أنه يعمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لضمان عدم تورط لبنان في "أي حرب لا نعرف إلى أين ستؤدي".

وأوضح أن هناك مفاوضات ستجرى في الأشهر المقبلة لحل النزاعات الحدودية المستمرة مع إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة.

وتابع: "هذا الموضوع يأخذ دورا أساسيا بهدف تجنيب لبنان أي حرب لا نعرف إلى أين ستقودها، ونأمل أن نصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة الاستقرار الكامل على حدودنا".

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