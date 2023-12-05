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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدعم أمريكي أوروبي.. رئيس الوزراء اللبناني يعلن عن مفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على تجنب لبنان حربا كبرى قد تحدث، لأن الصراع بين إسرائيل وحماس يؤدي إلى الخوف من تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف ميقاتي وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، أنه يعمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لضمان عدم تورط لبنان في "أي حرب لا نعرف إلى أين ستؤدي".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "نحن في عين العاصفة وفي وضع لا نحسد عليه، وهناك اضطراب قوي في المنطقة ككل، خاصة على صعيد ما يحدث في غزة، وعلى الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي". 

وشدد ميقاتي على أن لبنان مستمر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن أي ضمانات لتجنب حرب أوسع تقع على عاتق إسرائيل.

وأوضح أن هناك مفاوضات ستجرى في الأشهر المقبلة لحل النزاعات الحدودية المستمرة مع إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة.

وتابع: "هذا الموضوع يأخذ دورا أساسيا بهدف تجنيب لبنان أي حرب لا نعرف إلى أين ستقودها، ونأمل أن نصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة الاستقرار الكامل على حدودنا".

ومن الجدير بالذكر، أن إسرائيل وحزب الله يتبادلان إطلاق النار بشكل متكرر عبر الحدود منذ شهرين، باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار والغارات الجوية.

وعلى جانب آخر، أعلن الجيش اللبناني أن جنديا لبنانيا قتل وأصيب 3 آخرون في هجوم إسرائيلي، اليوم الثلاثاء. 

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت أهدافا لحزب الله في لبنان، بما في ذلك مواقع عسكرية للبنية التحتية وتخزين الأسلحة صباح الثلاثاء، مضيفا أنها حددت عدة عمليات إطلاق من لبنان إلى إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة.

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