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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الفجر في لبنان تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بكريات شمونة

الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية مع لبنان

أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بـ لبنان، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت بالصواريخ مواقع لـ الاحتلال الإسرائيلي في محيط كريات شمونة وداخلها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، برصد نحو 15 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقة كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومناطق أخرى قرب الحدود اللبنانية.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم الثلاثاء، استهداف ثكنة برانيت التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

قال حزب الله: “استهدفنا ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وحققنا  إصابة مباشرة”.

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