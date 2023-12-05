من لبنان .. قصف عنيف يستهدف شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، برصد نحو 15 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقة كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومناطق أخرى قرب الحدود اللبنانية.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم الثلاثاء، استهداف ثكنة برانيت التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

قال حزب الله: “استهدفنا ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة”.

كما أعلن حزب الله، "استهدفنا موقع بركة ريشا وخلة وردة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.