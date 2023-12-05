جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تواجه أشرس يوما منذ بداية العملية البرية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تتواجد الآن في قلب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وفقا لشبكة CNN.

ووصف قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان: "هذا اليوم بأنه اليوم الأكثر شراسة في القتال منذ بداية العملية البرية، من حيث عدد المعارك، واستخدام القوة النارية من الأرض والجو".

وأضاف فينكلمان: "منذ انتهاء فترة التوقف العملياتي، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي جولتين من الضربات شملت عشرات الطائرات من جميع الأسراب القتالية".

وتابع فينكلمان: "تم استخدام مئات الذخائر خلال الغارات على الأنفاق، غرف العمليات، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات من أجل دعم حركة جنود المشاة في الجيش الإسرائيلي على الأرض".

على جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 80 جنديا داخل صفوفه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى 406 جنود، مشيرة إلى أن هذا هو أكبر عدد من القتلى منذ حرب لبنان الثانية.