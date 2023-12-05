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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مزرعة للدواجن.. مصرع عامل سوري بقصف إسرائيلي علي لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مساء اليوم مزرعة لتربية الدواجن في المنطقة الواقعة بين بلدة ارنون ومجرى نهر الخردلي في لبنان، مما أدي إلى استشهاد عامل سوري وجرح 2 من افراد عائلته.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن المدفعية الاسرائيلية استهدفت بقذائفها مساء اليوم، مزرعة لتربية الدواجن تعود لمواطن من آل قاطباي تقع  بين بلدة ارنون ومجرى الخردلي، ما أدى إلى استشهاد السوري خالد ابو عبدو وجرح 2 من أفراد عائلته وهم يعملون ويقيمون في المزرعة المستهدفة.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، نقلت سيارة اسعادف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في لبنان الشهيد والمصابين إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول.

وعلى جانب آخر، أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بـ لبنان، أنها استهدفت بالصواريخ مواقع لـ الاحتلال الإسرائيلي في محيط كريات شمونة وداخلها.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، برصد نحو 15 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقة كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل.

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