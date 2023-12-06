عمال الكيماويات ينظمون مؤتمرا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعرب المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماويات، عن سعادته بتنظيم المؤتمر العمالي بعنوان: "مستقبل الأمة" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية.

وقال إن هذا المؤتمر المهم، يعكس حرص النقابة العامة للعاملين بالكيماويات على دعم الرئيس السيسي، والتأكيد على وحدة الصف الوطني.

واكد "حمدى" أن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التي تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي نجح خلال فترة وجيزة في إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس في شتي مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذي يدعونا جميعا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر.

وشدد حمدى، على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة المشاركة الإيجابية فيها، من أجل اختيار القائد الذي يقود البلاد إلى مستقبل أفضل.

ودعا رئيس نقابة الكيماويات إلى ضرورة الوقوف بجانب الدولة المصرية، ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، مطالبا بضرورة الحشد أمام مقرات ولجان الانتخابات، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة تقتضي بالوقوف خلف القيادة السياسية.

عقد المؤتمر تحت رعاية محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ونظمته النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، تحت عنوان: "مستقبل الأمة" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية.

وحضر المؤتمر المهندس زكريا محي الدين، رئيس الشركة القابضة للكمياويات، واللواء محمود عبد الرحمن عشماوى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لصناعة الكيماويات، اللواء محمد جمال العضو المنتدب لشركة سجول، اللواء حسن موسي، المهندس رماح علي طه، العضو المنتدب لشركة المحاريث الصناعية، انسي اسحاق، العضو المنتدب لمطابع محرم، حازم عبد الرازق، نائب رئيس القابضة للكيماويات، عبد المجيد حجازى، العضو المنتدب لشركة كيما اسوان.

كما حضر اللواء نادر بدر العضو المنتدب التنفيذى لشركة نيازة، الدكتور محمود هانئ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الاسكندريه للادويه، المهندس احمد حسن صابر، العضو المنتدب التنفيذى لشركة الحرير الصناعى، خالد شلبي، امين تنظيم حزب مستقبل وطن، النائب ايهاب ابو كليلة عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسين فتحي رمضان شركة راكتا، الدكتور محمد النجار، مدير شركة ممفيس اسكندريه،بالإضافة الي نخبة من القيادات السياسية والنقابية والشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة، والعاملين وأعضاء النقابات الفرعية ولجانها النقابية بالمحافظة.

وبدأ المؤتمر الجماهيري العمالي الحاشد بالسلام الجمهوري، ثم فيلم عن بعض إنجازات الرئيس السيسي في كافة المجالات ومناحي الحياة التي تعلن بداية الجمهورية الجديدة.

واكد المهندس ذكرى محى الدين، رئيس الشركه القابضة للصناعات الكيماويه ، ان مصر نجحت تحت قيادة الرئيس في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف فئاته.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

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