عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل احتفال دار الأوبرا بشعراء مصر على المسرح الكبير

المايسترو مصطفى حلمي
المايسترو مصطفى حلمي

ضمن سلسة الحفلات النوعية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، لفرق الموسيقى العربية، تحتفى الفرقة القومية العربية للموسيقى بنخبة من أهم شعراء مصر خلال حفلها المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 8 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأشعار الغنائية التى نظمها عدد من مبدعى هذا المجال، منها “ما بيسألش عليا لـ فتحى قورة”، و"بتونس بيك" لـ عمر بطيشة، و"التوبة" لـ عبد الرحمن الأبنودى، و"يا أغلى اسم" لـ إسماعيل الحبروك، و"ظلمنا الحب" لـ عبد الوهاب محمد وغيرها، أداء إيمان عبد الغنى، وأحمد سعيد، ومنار سمير، ومحمد طارق.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

دار الاوبرا المصرية خالد داغر الفرقة القومية العربية للموسيقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

أخبار الفن .. صفحات السوشيال ميديا تتحول إلى سرادق عزاء بسبب أشرف عبد الغفور.. وأول رد من يسرا على اعتذار جمال العدل

مشاهد من برومو فيلم أبو نسب لمحمد عادل إمام.. فيديو

صفحات السوشيال ميديا تتحول إلى سرادق عزاء بسبب الراحل أشرف عبد الغفور

اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

بنتخاصم ونرجع نتصالح.. أول رد من يسرا بعد اعتذار جمال العدل لها

انتهاء صلاة الجنازة على والدة الفنانة علياء صبحي

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

نيللي كريم بطلة لمسرحية السندباد أمام كريم عبد العزيز

ترشيحاتنا

تفاصيل اصطدام سفينة حاويات بكوبري المنسي بالمجرى الملاحي لقناة السويس

مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار نهائيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

إرضاء للكتلة الغربية.. إيطاليا تنسحب من مبادرة الخزام والطريق الصينية

محرمة دولياً.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية على بلدتين في جنوب لبنان

بسبب العقوبات ضد روسيا.. ظهور عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي

خاينة وتستاهل.. القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية وزوجها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ