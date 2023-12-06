شاهد| بوتين يغادر الإمارات متوجها إلى السعودية

غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الإمارات، متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، مغادرة بوتين الإمارات للتوجه إلى السعودية، حيث ترافق طائرته 4 مقاتلات روسية من طراز "سو -35 إس" مسلحة بصواريخ "جو-جو".

وكان بوتين وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الاجتماع الأولي سيضم وفدي الرئيسين، وستتبعه محادثات بين الزعيمين بشكل فردي.

وبعد الانتهاء من جدول أعماله في أبو ظبي، قال أوشاكوف إن بوتين سيواصل طريقه إلى الرياض في نفس اليوم، حيث من المقرر أن يجري هناك محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.