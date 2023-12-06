الأونروا: متخوفون من انتشار الأوبئة في قطاع غزة

وجهت وكالة الأونروا طلبا عاجلا للمجتمع الدولي بضرورة وقفة دولية لوقف الحرب في غزة أو على الأقل الاتفاق على هدنة، مؤكدة أن هناك موجة نزوح كبيرة إلى مناطق الجنوب وخاصة إلى رفح.

وذكرت الأونروا - بحسب وسائل إعلام فلسطينية - أن 60 في المائة من مباني قطاع غزة تم تدميرها، معربة عن تخوفها من انتشار الأوبئة في قطاع غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال لم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة إلا وأوقع فيه إصابات.

وقالت الصحة بحسب شبكة يافا الإخبارية؛ "نحاول ان تبقى حضانات الأطفال قيد العمل واضطررنا إلى استخدام السولار من السيارات.

وأعلنت الوزارة أن مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة وانه لا يستقبل أي حالات، مبينة انه في جولات الصراع الماضية مع إسرائيل كانت الشاحنات المصرية تدخل عبر معبر رفح مباشرة.

وذكرت أيضا أن 400 جريح فقط خرجوا من معبر رفح منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.