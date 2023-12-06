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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مسابقة دورى المعلومات بجامعة عين شمس

طلاب
طلاب

نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع كلية الآداب مسابقة " دوري المعلومات"

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، وتحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب.

وتشكلت لجنة التحكيم من الأستاذين  أ. د. منال محرم رئيس قسم اللغة العربية ،الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب ،وحضور ممثلي المركز الإعلامى باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

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وقد تمت المسابقة بمشاركة ٧٥ طالبا وطالبة كمرحلة أولى، تليها التصفيات النهائية للمراكز الأولى .
ومن الجدير بالذكر أن مجموع المراكز العشر ة الأولى ٢٥,٠٠٠ جنية.

و تهدف  هذه المسابقة إلى بلورة مفهوم التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب في تحصيل المعلومات النافعة، وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء  المجتمع وتنميته ، الأمر الذي يساعد في  تنمية الوعى والثقافي والفكري للطلاب وصقلهم علميا وثقافيا وإعلاء لمبدأ التنسيق بين كليات الجامعة المختلفة لخلق جيل متين الفكر شمولي النظرة ليكون مدعاة فخر لمنسوبي جامعة عين شمس العريقة

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اتحاد طلاب جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الاداب

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