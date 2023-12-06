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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة برج العرب التكنولوجية تقيم دورة حول «الشمول المالي»

جامعة برج العرب
جامعة برج العرب التكنولوجية

تقيم  جامعة برج العرب التكنولوجية على توعية تحت رعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة، علي مدار يومين ٦ و ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ ، دورة للشمول المالي .

وأِشار الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة، برج العرب التكنولوجية في كلمته، بأن تهدف تلك الدورة إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مفهوم الشمول المالي وأهدافه، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة. وذكرت الدكتورة عبير قاسم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسق هذه الدورة أنها دورة تمتد على مدار يومين ومقدمة لطلاب الجامعة بهدف اثقال معارف ومهارات الطلاب .

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وتشمل الدورة موضوعات متنوعة، مثل: مفهوم الشمول المالي وأهدافه أنواع الخدمات المالية كيفية اختيار المنتجات المالية المناسبة حماية العملاء من الاحتيال المالي وتأتي الدورة في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز مفهوم الشمول المالي بين الطلاب، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الخدمات المالية في حياتهم العملية.

شارك بالحضور الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وادارة رعاية الشباب بالجامعة.

جامعة برج العرب التكنولوجية الدكتور محمد مرسى الجوهري دورة للشمول المالي الخدمات المالية الدكتور إبراهيم الفحام

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