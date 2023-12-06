أجانب| طاقم تحكيم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في كرة اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، تعيين طاقم تحكيم من مونتينيجرو؛ لإدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، في صالة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة الإماراتية.

وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، أن الأهلي والزمالك سيسافران غدا الخميس إلى الإمارات .

وأضاف: "يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من مونتينيجرو بقيادة مليوس رازنا توفيتش وإيفان بافيسيفيتش".

وأوضح: "تضم بعثة الزمالك 18 لاعبا هم: محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد وليد، أحمد الأحمر، مؤمن زكي، أحمد حسام، محمد علاء السيد، محمد هشام البسيوني، أحمد مؤمن صفا، مازن رضا، أحمد سامح، محمد عبدالغني، هشام صلاح، خالد وليد، شادي خليل، أكرم يسري، محمد ياسين، زياد مهند حشاد، بالإضافة للجهاز الفني والإداري والطبي".

وختم: "في المقابل تضم بعثة الأهلي 17 لاعبا هم: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر محمد، أحمد هشام، عمر خالد، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن علي، عمر سامي، أحمد مصطفي، محسن رمضان، محمد مجدي، أحمد محمد راضي، محمد إبراهيم، سيف هاني، عبد الرحمن طه، نبيل شريف، محمد سليمان".