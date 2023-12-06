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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يستبعد نجمي الأهلي من قائمة المونديال

صدى البلد

اعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن خروج صلاح محسن وعبد القادر من قائمة الأهلي المقرر أن تشارك في كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم فايق، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "خروج صلاح محسن وعبد القادر لأسباب فنية.. كواليس اختيارات كولر لقائمة كأس العالم للأندية".

ومن جهته، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة حزن شديدة بين أحمد عبدالقادر وصلاح محسن بعد استبعادهما من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، لذلك قرر مارسيل كولر اصطحاب اللاعبين مع البعثة إلى السعودية.

وقال شبانة ، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "صلاح محسن عليه أن يغير عقليته تماما، والجمهور بشكل عام يريد من أي لاعب بذل قصارى جهده في الملعب، فهو مهاجم جيد لكن يفتقد الحمية والإصرار".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر متأثر نفسيا بعد استبعاده من القائمة، ويرغب في الرحيل عن الأهلي خلال شهر يناير، وهذا أمر خاطئ، يجب على اللاعب أن يعود لتركيزه ويستعيد مستواه، وسبق لـ عبد القادر أن تألق في كأس العالم للأندية، هناك لاعبين تتأثر نفسيا وآخرين يكون لديهم إصرار على العودة".

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