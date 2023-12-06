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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيد قنديل: جامعة حلوان تضم 6 آلاف طالب وافد ضمن 21 كلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين بكافة الكليات والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها خلال العام الدراسي سواء لطلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، وذلك لأهمية دور الطلاب الوافدين حيث يعدون سفراء الجامعة داخل بلادهم. 

 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تستقبل الطلاب الوافدين خلال 21 كلية بهم  1100 برنامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس وكذلك الدراسات العليا، وتقدم الجامعة خدمات طلابية متميزة لحوالي 6000 طالب وطالبة وافد من 32 دولة.

 

 

وتابع قنديل أن آلاف الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات المصرية العاملين بالجامعات الأجنبية أثبتوا جدارتهم عبر عشرات السنين من العطاء والتميز.

وقد استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من وزارة التعليم العالي الليبية، والمكون من الدكتور فتحي الجغمني، الدكتور علي الفقي، ورافقهم إسماعيل اعبيد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة حلوان والجامعات الليبية، وإبراز الإمكانيات المشتركة لخدمة البحث العلمي ورفع كفاءة الطلبة الليبيين.

و قام الوفد الليبي بجولة تفقدية لاطلاع على إمكانيات وخدمات المكتبة المركزية بالجامعة للباحثين وطلاب الدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة،  الدكتور أحمد عبد الغني  مدير إدارة الوافدين، وفريدة محمد أمين مساعد الدراسات العليا.

 

كما أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال زيارته لجامعة بدر على حرص جامعته على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتحقيق التكاملية، وجاءت الزيارة بهدف بحث سبل التعاون في مجالات الفنون والسينما والقطاع الطبي.

وقد حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر والدكتور محمد سليمان أمين عام الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء كليات الطب والعلاج الطبيعي.

 

 

وحضر اللقاء من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، الدكتور عمر وائل المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

وأوضح الدكتور قنديل أن فلسفة جامعة حلوان تقوم على كونها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات نوعية وفريدة في المجالات التكنولوجية والفنية، مشيداً بتكامل جامعة بدر في مجال الفنون خاصة أنها الجامعة الأولى التي أنشئت كلية للسينما، موضحا أن صناعة السينما فى مصر مكلفة تحتاج التعاون والتكامل، خاصة أن جامعة حلوان بها قسم التلفزيون والسينما.

وتطرق الجانبان إلى أهمية التعاون في مجال الفنون بين الجامعتين حيث تُعد جامعة حلوان أم الفنون، كما ناقشا التعاون في القطاع الصحي نظراً لاحتياج الدولة المصرية إلى خريجي المدرسة المصرية في الطب.


واستعرض الدكتور السيد قنديل امكانيات مستشفى بدر لتعزيز التعاون بين جامعتى  حلوان وبدر فى التعاون فى ادارة المستشفى.

  
واوضح انه استلم رئاسة الجامعة وكانت نسبة إشغال المستشفى لا تتعدى ال٢٠٪ وفى مارس ٢٠٢٣ تم افتتاح المستشفى وتحتوى على ٢٤٠ سرير وبتستقبل أكثر من  ١٠٥ ألف مريض فى العام وبها جميع انواع الطوارئ ، ومجهزة بأحدث التجهيزات.


ثم تطرق الدكتور قنديل ان الجامعة بدأت فى العمل بالمجمع الطبى داخل الحرم الجامعى وبدأ تخصيص الأرض عام ٢٠١٤ ووضع حجر الأساس ٢٠١٧ وفي عام ٢٠٢٣ تم البدء في حفر قواعد الأساس للمجمع الطبي بسعة ١٦٠٠ سرير.

 

ومن جهته أكد الدكتور أشرف الشيحي أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين لتطوير العملية التعليمية، وتم عرض فيلم عن جامعة بدر وتوضيح المدينة الطبية التي من المقرر افتتاح أول جزء بها في سبتمبر 2024.

ويأتي لقاء الدكتور قنديل مع إدارة جامعة بدر ضمن حرص الجامعتين على تعزيز أواصر التعاون في مجالات حيوية لخدمةً قطاعات مهمة بالمجتمع المصري.

وفى ختام الزيارة تبادل الدكتور السيد قنديل والدكتور أشرف الشيحى الدروع وتم عمل جولة إلي الكليات التى تسعى الجامعتين بتعزيز التعاون بينهم.

 

Jobs Education البكالوريوس والليسانس التعاون الثقافى والعلمى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الجامعات المصرية

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