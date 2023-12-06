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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: يحيى السنوار موجود تحت الأرض.. ومهمتنا العثور عليه

يحيى السنوار
يحيى السنوار

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، غير موجود فوق الأرض وهو تحت الأرض.

جاءت تصريحات هاجاري، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر منزل السنوار في قطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحية: “هذا ليس المكان المناسب للحديث عن مثل هذه الأشياء.. مهمتنا هي الوصول إلى السنوار وقتله، علينا أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن”.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن 138 مختطفا ما زالوا محتجزين في غزة.

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وقال هاجاري: “دور الصليب الأحمر هو زيارة المختطفين في أي مكان في العالم والتحقق من حالتهم الصحية… نحن ندافع عن ذلك كل يوم، لكن في نهاية اليوم نعتمد فقط على أنفسنا. مهمتنا هي إعادة الجميع إلى ديارهم”.

وأضاف: “لا أعرف ماذا سيقر المجلس الوزاري لكن الوقود الذي يدخل غزة يدعم عملياتنا”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “الحرب لن تنتهي في أيام قليلة وهناك أمور إنسانية يجب أن نعالجها في غزة”.

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