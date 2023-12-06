عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لخدمة أمريكا بطرق جديدة.. كيفن مكارثي يقرر مغادرة الكونجرس

صدى البلد

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، كيفن مكارثي في مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”:  “لقد قررت أن أغادر مجلس النواب في نهاية هذا العام لخدمة أمريكا بطرق جديدة، أعلم أن عملي لم يبدأ بعد”.

وسيؤدي تقاعد مكارثي إلى إنهاء مسيرة مدتها 17 عامًا في مجلس النواب حيث ارتقى بسرعة في صفوف قيادة الحزب الجمهوري، وبلغت ذروتها بفترته كرئيس. وكانت إقالته هي المرة الأولى في التاريخ التي يصوت فيها مجلس النواب لإزالة زعيمه، وهو ما ألقى بالمجلس في فترة من عدم الاستقرار.

وسيترتب على رحيل مكارثي قبل نهاية ولايته أن يتعين على حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (الديمقراطي) أن يدعو إلى انتخابات خاصة لاختيار خلف له. وحتى يتم إجراء الانتخابات، سيضيق غياب مكارثي الفجوة في الأغلبية الجمهورية المتشنجة في مجلس النواب في وقت يواجه فيه المجلس قرارات كبرى بشأن الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية.

كانت ولاية مكارثي مقررة أن تنتهي في يناير 2025. وهو يمثل الدائرة الانتخابية العشرين في كاليفورنيا، التي تغطي معظم وادي كاليفورنيا المركزي. وجاء قرار مكارثي على خلفية إعلان أحد حلفائه المقربين، النائب باتريك تي ماكهنري (الجمهوري-كارولينا الشمالية)، أنه سيتقاعد في نهاية ولايته.

وشغل ماكهنري منصب الرئيس المؤقت خلال الثلاثة أسابيع في أكتوبر بعد إقالة مكارثي. وسينضم مكارثي إلى أكثر من ثلاثة عشر عضوًا في مجلس النواب أعلنوا أنهم لن يسعوا لإعادة انتخابهم في عام 2024، لأنهم إما يتقاعدون أو يسعون لمنصب آخر.

وكان سقوط مكارثي ناجمًا عن إجراء لإزالته من منصب الرئيس - “اقتراح لإخلاء” بدأه النائب مات غايتز، وهو جمهوري من فلوريدا ينتمي إلى اليمين المتطرف وخصم مكارثي. واتهم معارضو مكارثي إياه بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها خلال صراع طويل لتأمين مطرقة الرئيس في يناير.

واستغرق الأمر من الجمهوريين ثلاثة أسابيع لاختيار خلف لمكارثي كرئيس - النائب مايك جونسون (الجمهوري-لويزيانا)، وهو مشرع نسبيًا غير معروف لم يقض وقتًا في قيادة الحزب الجمهوري قبل أن يتم إلقاؤه في دائرة الضوء.

وأعرب بعض الموالين لمكارثي اليوم الأربعاء عن خيبة أملهم من تقاعد زعيمهم السابق، ملقين باللوم على الثمانية جمهوريين الذين صوتوا لإقالته في أكتوبر.

وحذرت النائبة مارجوري تايلور غرين (الجمهورية-جورجيا) من أنه إذا خسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب، فإن السبب في ذلك سيكون هؤلاء الثمانية.

الحزب الجمهوري المساعدات الخارجية النواب الأمريكي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منحة التعاقد لـ عمر كمال عبدالواحد مع الزمالك

ترشيحاتنا

تعزيز مبادئ الحوكمة| وزير السياحة: نناقش تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران

هل من حق الرجل إجبار زوجته على الحجاب ؟ دار الإفتاء توضح

بالصواريخ.. انفجارات قوية تهز أرجاء القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز

أونلاين .. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

لتوعية الطلاب.. شاهد نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية داخل إحدى المدارس بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

رسالة غير متوقعة من هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

فيديو

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ