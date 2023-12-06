لخدمة أمريكا بطرق جديدة.. كيفن مكارثي يقرر مغادرة الكونجرس

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، كيفن مكارثي في مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”: “لقد قررت أن أغادر مجلس النواب في نهاية هذا العام لخدمة أمريكا بطرق جديدة، أعلم أن عملي لم يبدأ بعد”.

وسيؤدي تقاعد مكارثي إلى إنهاء مسيرة مدتها 17 عامًا في مجلس النواب حيث ارتقى بسرعة في صفوف قيادة الحزب الجمهوري، وبلغت ذروتها بفترته كرئيس. وكانت إقالته هي المرة الأولى في التاريخ التي يصوت فيها مجلس النواب لإزالة زعيمه، وهو ما ألقى بالمجلس في فترة من عدم الاستقرار.

وسيترتب على رحيل مكارثي قبل نهاية ولايته أن يتعين على حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (الديمقراطي) أن يدعو إلى انتخابات خاصة لاختيار خلف له. وحتى يتم إجراء الانتخابات، سيضيق غياب مكارثي الفجوة في الأغلبية الجمهورية المتشنجة في مجلس النواب في وقت يواجه فيه المجلس قرارات كبرى بشأن الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية.

كانت ولاية مكارثي مقررة أن تنتهي في يناير 2025. وهو يمثل الدائرة الانتخابية العشرين في كاليفورنيا، التي تغطي معظم وادي كاليفورنيا المركزي. وجاء قرار مكارثي على خلفية إعلان أحد حلفائه المقربين، النائب باتريك تي ماكهنري (الجمهوري-كارولينا الشمالية)، أنه سيتقاعد في نهاية ولايته.

وشغل ماكهنري منصب الرئيس المؤقت خلال الثلاثة أسابيع في أكتوبر بعد إقالة مكارثي. وسينضم مكارثي إلى أكثر من ثلاثة عشر عضوًا في مجلس النواب أعلنوا أنهم لن يسعوا لإعادة انتخابهم في عام 2024، لأنهم إما يتقاعدون أو يسعون لمنصب آخر.

وكان سقوط مكارثي ناجمًا عن إجراء لإزالته من منصب الرئيس - “اقتراح لإخلاء” بدأه النائب مات غايتز، وهو جمهوري من فلوريدا ينتمي إلى اليمين المتطرف وخصم مكارثي. واتهم معارضو مكارثي إياه بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها خلال صراع طويل لتأمين مطرقة الرئيس في يناير.

واستغرق الأمر من الجمهوريين ثلاثة أسابيع لاختيار خلف لمكارثي كرئيس - النائب مايك جونسون (الجمهوري-لويزيانا)، وهو مشرع نسبيًا غير معروف لم يقض وقتًا في قيادة الحزب الجمهوري قبل أن يتم إلقاؤه في دائرة الضوء.

وأعرب بعض الموالين لمكارثي اليوم الأربعاء عن خيبة أملهم من تقاعد زعيمهم السابق، ملقين باللوم على الثمانية جمهوريين الذين صوتوا لإقالته في أكتوبر.

وحذرت النائبة مارجوري تايلور غرين (الجمهورية-جورجيا) من أنه إذا خسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب، فإن السبب في ذلك سيكون هؤلاء الثمانية.