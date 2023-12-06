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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصواريخ.. انفجارات قوية تهز أرجاء القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز

ارشيفي
ارشيفي


ذكرت وسائل إعلام لبنانية انه رصد دوي انفجارات في محاور قاعدة الاحتلال الأمريكي بحقل كونيكو للغاز ، حيث تشير  والانباء الأولية إلى استهداف القاعدة بصاروخين .


فيما تعرضت قاعدة عين الأسد في الأنبار العراقية - في وقت سابق - لهجوم بطائرة مسيرة للمرة الثانية خلال اليوم.


وكانت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، أعلنت في وقت سابق  استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

 

وقالت الفصائل العراقية المسلحة، والتي تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية، إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

 

وقالت الفصائل العراقية المسلحة إنها نفذت الضربة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 5 مسلحين وتدمير طائرة مسيرة في العراق عن طريق طائرة مسيرة أمريكية.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "في 3 ديسمبر، بالقرب من كركوك بـ العراق، اشتبكت القوات المخصصة لقوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، مع 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

 

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ردت دفاعًا عن النفس باستخدام طائرة بدون طيار أمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الـ 5 وتدمير الطائرة بدون طيار الخاصة بهم

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