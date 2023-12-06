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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حقوق إنسان النواب: علاج الإدمان يشمل إصلاح حياة المتعاطي ولا يقتصر على الطب

ادمان المخدرات
ادمان المخدرات

ثمنت هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

توعية بخطر ادمان المخدرات 

وأكدت “رشاد” لـ"صدى البلد"، إن إطلاق حملات توعية بخطر ادمان المخدرات سيعود بالنفع على المجتمع ويحقق الأهداف المرجوة منه، لافتة الى أن إعطاء المتعافين من ادمان المخدرات فرص عمل من خلال الحوافز التي يطلقها صندوق مكافحة الإدمان والتي تمثلت في منحهم شيكات تمويل لتدشين مشروعات صغيرة، تعد بمثابة جرعة إنعاش تعمل علي تمكينهم من مصدر دخل ثابت.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن وزارة التضامن تقوم بجهود كبيرة فى ملف معاونة متعافي المخدرات وحملات توعية لمنع الإدمان نهائيا، مضيفة أن  الدولة تعمل علي توفير حلول جذرية للقضاء علي ظاهرة المخدرات سواء من خلال مكافحة طرق الاتجار بها أو علاج متعاطيها.

وتابعت معقبة "  العلاج هنا لا يقتصر علي كونه طبي بل يتسم بالشمولية أي إصلاح حياة المتعاطي بشكل أفضل وعلي كافة الأصعدة النفسية والاجتماعية والصحية".

وأشارت عضو لجنة حقوق الانسان، إلي أن خطة وزارة التضامن في دحر هذه الظاهرة تستند أيضا إلي تغيير الصورة الذهنية عن متعاطي المخدرات لدي الأخرين من أقرانهم، حيث يعيش المدمن أو المتعاطي وصمة عار بأنه مذنب ويتم نبذه من المجتمع، ولذلك نسعي لدمجه اجتماعيا وتوفير حياة كريمة لهم وذلك ضمن مبادئ حقوق الانسان التي تنتهجها الدولة المصرية.

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ،نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة  الصندوق  احتفالا ، تحت شعار "قوة العمل الجماعي -العمل التطوعي -نهج وحياة " حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة المخدرات ، وذلك بمقر "بيت التطوع " التابع لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة القاهرة  كمقر دائم للصندوق  يستهدف تنفيذ أنشطة لوقاية وتوعية الشباب بأضرار الإدمان  بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين من طلاب الجامعة  للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان .

تضمنت فعاليات الاحتفال  إطلاق مسيرة من أمام  "بيت التطوع" بمشاركة المتطوعين ، بجانب تنظيم " المعرض الابتكاري التوعوي " حيث يتضمن أنشطة تفاعلية وبورتريه لورش الأنشطة والأدوات المستخدمة في التوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وأساليب تنمية العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة .
 
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس  مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حرص  وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان علي الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

ولفتت إلى أنه من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم ما يقرب من 33800 متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية  ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.

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