بأسعار رمزية.. مجاهد نصار: محافظ القليوبية انبهر من الخدمات الطبية بالمستشفى الخيري

كشف النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن أن مستشفى مجاهد نصار الخيرية، هي مستشفى وهبها لله من أجل أهل منطقته، وهذه المستشفى تعمل على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من محافظة القليوبية بأسعار رمزية أو بأسعار مجانية تماما، لافتا إلى أنه كان حريص على تواجد تلك المستشفى للمواطنين من أجل منطقته.

حديث حول المستشفى الخيري

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن محافظ القليوبية انبهر كثيرًا بعد ما رأى العديد من الخدمات المقدمة من خلال المستشفى، لافتا إلى أن المستشفى تقدم كل شيء بأسعار رمزية تماما، وإذا كان هناك حالات تستحق أن تحصل على العلاج بشكل مجاني يحصلون عليه بشكل مجاني تماما، "دي حاجة أنا عاملها لأهل منطقتي وواهبها لله".

وزار اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، اليوم ، مستشفى مجاهد نصار الخيرية بميت نما ، وتفقد المحافظ برفقة النائب مجاهد نصار ، ومدير المستشفى، وعدد من الأطباء الأقسام المختلفة بالمستشفى والعيادات، واستمع إلى شرح واف عن تجهيزات المستشفى والأقسام التي تم تشغيلها وخطة مؤسسة مجاهد نصار لدعم المنظومة الصحية بشبرا الخيمة.

واطلع محافظ القليوبية خلال زيارته على سير العمل بأقسام المستشفى ، حيث يقدم خدماته الطبية بأسعار مخفضة، مؤكداً أهمية التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لصالح المريض.

وثمن محافظ القليوبية جهود مستشفى مجاهد نصار التخصصي غير الهادفة للربح للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لأعلى معايير الجودة الصحية.