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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب غزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن  اشتباكات عنيفة وقعت في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب غزة.

وكانت صور للأقمار الصناعية اظهرت توغل القوات الإسرائيلية في طرق رئيسية في حي الشجاعية بغزة بالإضافة الي وصول آليات إسرائيلية إلى مفترق صلاح الدين مع حي الشجاعية بغزة

كما أظهرت صور للأقمار الصناعية تجمع آليات إسرائيلية بمنطقة الفالوجا جنوب غربي جباليا.

فيما ذكرت وكالة شهاب؛ ان المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خانيونس اشتدت، حيث سمع أصوات انفجارات متتالية.

واطلق الاحتلال  وابلًا من القنابل الدخانية شرقي حي الشيخ رضوان ما تسبب بحالات اختناق بين الأهالي.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارات على هدف شمال غرب مخيم المغازي في محيط موقع الكتيبة 13

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