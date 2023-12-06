لجنة تطوير مقررات إعدادي: مهارات التفكير والمشروعات الجماعية من ركائز المناهج الجديدة

أكدت الدكتورة ميرفت الديب عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ورئيس اللجنة الوطنية لتطوير مناهج المرحلة الاعدادية، أن التعليم المصري من أكبر أسباب الضغوط على الأسرة المصرية ويضع ضغوط نفسية بينما من المفترض التعليم دعوة للتفتح والاستمتاع بالعلوم.

وأضافت ميرفت الديب، خلال، حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مشكلات المنظومة التعليمية تبدأ من حشو المناهج ويجب أن نركز على أهم لوائح التعليم وهي التفكير النقدي والابداعي، موضحة أن التمييز بين الحقيقة والرأي من لوائح التعلم التي يجب أن يكتسبها الطلاب.

وأشارت ميرفت الديب، إلى أن النصوص المعلوماتية حالت دون تنمية مهارات طلابنا، وأكدت أن مهارات التفكير واعتبارات الوقت المتاح وقيمة المشروعات الجماعية من ركائز المناهج الجديدة، كما أن هناك أفكار يمكن ابتكارها للتخفيف ضغط مشكلة الكثافة العديدة في الفصول.



