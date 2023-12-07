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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد منح عائلتها جائزة نوبل 5 مرات .. لماذا لم تحصل إيف كوري عليها؟

صدى البلد

إيف كوري هي كاتبة فرنسية، صحفية وموسيقية. ولدت في عائلة مهتمة كثيرًا بالعلم، حيث كان والدها الفيزيائي الفرنسي الشهير بيير كوري، ووالدتها أيضًا الفيزيائية ماري كوري. في مثل هذا اليوم، ولدت "إيف".

إيف كوري

لم تتبع إيف طريق العلم البحت الذي اتبعه والديها وبقية أفراد عائلتها والذين حصلوا جميعًا على جائزة نوبل، حيث حصلت والدتها ماري كوري على جائزة نوبل مرتين لتصبح أول امرأة تحصل على جائزة نوبل مرتين والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين (مرة في الفيزياء وأخرى في الكيمياء)، وكانت أيضًا أول امرأة تتبوأ رتبة الأستاذية في جامعة باريس.

إيف كوري

والد إيف كوري، بيير كوري، كان رائدًا في علم البلورات والمغناطيسية والكهرباء الانضغاطية والنشاط الإشعاعي، حيث حصل عام 1903 على جائزة نوبل في الفيزياء مع زوجته ماري كوري وهنري بيكريل، "تقديرًا للخدمات الاستثنائية التي قدموها من خلال أبحاثهم المشتركة حول الظواهر الإشعاعية التي اكتشفها البروفيسور هنري بيكريل". وزوجها هنري ريتشاردسون لابويس، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في اليونان من عام 1962 إلى عام 1965، حصل بالفعل على جائزة نوبل للسلام في عام 1965 نيابة عن اليونيسف، وبذلك استكملت عائلة كوري إرثها حيث حصلت على 5 جوائز نوبل.

على الرغم من الحياة العلمية التي عاشتها إيف كوري، اختارت طريقًا آخر نحو خدمة المجتمع المدني، حيث عملت مع اليونيسيف منذ الستينيات من أجل تقديم المساعدة للأطفال والأمهات في البلدان النامية. ولم تختر العمل في المجال العلمي، بل تولت العديد من المناصب حتى شغلت منصب مستشارة للأمين العام لحلالناتو.

إيف كوري

وقد كتبت إيف كوري أبرز أعمالها حول سيرة والدتها التي قامت بتربيتها هي وأخوتها بعد رحيل والدها في حادث دهس بواسطة عربة حصان. رحلت إيف عن عالمنا عندما بلغت من العمر 103 عامًا.

إيف كوري جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل خدمة المجتمع جامعة باريس نوبل للسلام

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