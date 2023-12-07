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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب فلوس سلف| المشدد 3 سنوات لعاطل في السلام

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتشاجر مع آخر وإصابته بمنطقة السلام.

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وأسندت النيابة العامة للمتهم، س.ع، عاطل، حيازة سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ، وإصابة المجني عليه، ف.ح، عامل، بعاهة مستديمة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه على إثر خلافات مع المجني عليه بسبب مبلغ مالي اقترضه منه ورفض إعادته، وتعدى عليه بالسب والشتائم، فما كان منه إلا أن استل مطواة كان بحوزته، وطعنه بها في يده اليسرى، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة.

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البداية.. 

تلقى قسم شرطة السلام، معلومات تفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصاب، وتم نقله إلى المستشفى، وتبين إصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى نتيجة طعنه من سلاح أبيض مطواه.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى مكان المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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