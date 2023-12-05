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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتـ.ك عرض وشروع في قتـ.ل|تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على فتاة المرج

صدى البلد

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفلة والشروع في إنهاء حياتها بمنطقة المرج.

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وجاء في أمر إحالة القضية رقم 32009 لسنة 2023 دائرة قسم شرطة المرج والمقيدة برقم 5132 لسنة 2022 كلى، أن المتهم وهو (ثابت ع) هتك عرض صغيرة وذلك باستدراجها عن طريق لف قطعة قماش على عنقها وجذب طرفها قاصدًا من ذلك قتلها إلا أنه أوقف جريمته ظننا منه أنه بلغ مقصده.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم شرع في سرقة منقولات ومبلغ نقدي مملوكين لسيدة، بأن تسور سطح العقار الكائن به المنقولات وتمكن من دخول مسكنها والاستيلاء على منقولاتها إلا أنه خاب إثر جريمته وضبطه من قبل الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملًا بالفقرة الثانية من المادة: 32 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.

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