عرض فيلم "كريم حراً" برابع أيام أسبوع السينما الفلسطينية

عرض مساء الأربعاء الفيلم الوثائقي "كريم حُرًا" إخراج "خليل جبران" ضمن فعاليات"أسبوع السينما الفلسطينية " الذي يقيمه كلاً من المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر،بدار الأوبرا المصرية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى اسلام احمد علي ، واستضاف خلالها المخرج السينمائي الكبير أشرف فايق وتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور، بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين.

يذكر أن فعاليات البرنامج قامت بإعداده فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنميةالثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.