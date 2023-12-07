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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال الدورة الـ51

بمؤتمر اتحاد «USTOA»|وزارة السياحة تنظم مسابقة للشركات الأمريكية وتعلن عن الفائز لهذا العام

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط

خلال حفل الغذاء الرسمي الذي نظمته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش مشاركتها في الدورة الـ51 للمؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكان (USTOA) بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي حضره ما يقرب من 1000 شركة سياحة أمريكية، نظمت الهيئة مسابقة سياحية كما أعلنت عن الفائز بها والذي حظي برحلة للسفر إلى مصر وزيارة عدد من المقاصد السياحية بها.  

من جانبه، أشار  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الرحلة السياحية تقدمها الهيئة للفائز بالتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكية، لافتاً إلى قيام الفائزة بمسابقة العام الماضي خلال حفل الغذاء باستعراض تجربتها السياحية بمصر وما زارته من أماكن سياحية وأثرية واستمتاعها بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات وتجارب سياحية متنوعة ومختلفة.

 كما استعرضت أمام الحاضرين عددًا من الصور التذكارية التي التقطتها خلال رحلتها بالمقاصد السياحية في مصر التي تضمنت زيارة مدن كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة والفيوم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عقد خلال المشاركة في المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من أمريكا والدول الأخرى، كما عقد لقاءات مع مسئولي عدد من شركات السياحة الأمريكية وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الأمريكية. 
 

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IMG-20231207-WA0006
IMG-20231207-WA0007
IMG-20231207-WA0007
وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي USTOA آثار

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